Vangid saavad nüüd rohkem internetti kasutada

Riigikogu võttis 54 häälega vastu valitsuse algatatud vangistusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt on vangidel võimalik kasutada senisest enam internetti, ent seda jätkuvalt kontrollitud keskkonnas ja piiratud arvul lehekülgedel. Muudatuse eesmärk on, et kinnipeetavad saaksid ligi näiteks oma digitoimikule, tutvuda seadustega, teha halduskaebusi või jätkata haridusteed.