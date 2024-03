Mihhail Kõlvart: Kaja Kallas ei tohi saada Euroopa Komisjoni volinikuks, jätkama peab Kadri Simson

Mihhail Kõlvart leiab, et Kadri Simsonil on komisjonis head sidemed ja arvestatavad teened Euroopa gaasiga varustatuse tagamisel. Kõlvart rääkis, et nii Eesti kui ka laiemalt Euroopa huvides on, et jätkaks kogemustega volinik, kes siiani on juhtinud üht Euroopa tähtsamat valdkonda.

«Leian, et Kadri Simson on teinud tulemuslikku tööd olukorras, kus Euroopa Liidu gaasiga varustatus oli veel hiljuti väga tõsise küsimärgi all. Need rasked hetked on ületatud, varustuskindlus tagatud ning seda sihipärase töö ja tiheda suhtluse abil tarnijatega.»

Kõlvarti hinnangul peaks valitsus tunnustama Kadri Simsonit senise töö eest ja toetama teda kui väärikat kandidaati ning jutud Kaja Kallase voliniku kandidatuurist ei ole põhjendatud. «Kahjuks on peaminister Kaja Kallase juhtimisel Eesti majandus juba rohkem kui kaks aastat languses ja selget päästeplaani pole,» ütles Keskerakonna esimees.

«Riik on finantsiliselt keerulises olukorras vaatamata sellele, et eelarve on tugevalt kasvanud. Usaldus Kaja Kallase kui peaministri suhtes on siseriiklikult oluliselt langenud. Nende näitajate põhjal puudub meil kindlus, et Kaja Kallas oleks parim valik Euroopa Komisjoni jaoks. Seepärast kutsun erinevaid poliitilisi jõude üles toetama Kadri Simsoni kui end tõestanud voliniku jätkamist Euroopa Komisjonis.»

Täna teatas Euroopa Rahvapartei, et toetavad Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni teist ametiaega.