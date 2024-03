Kaja Kallas rääkis, et keskmise pensioni tulumaksuvabastus on küll koalitsioonileppes sees, aga nüüd on riigil teised rahalised vajadused. «Me peame selle sammu tegema, sest need uued rahalised vajadused, mis meil on ka riigikaitsega seoses, on meile selle väljakutse esitanud, et me peame vaatama, et saaks ka kulusid kokku hoida.»

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) tõi välja, et käesoleva aasta indekseerimine läheb maksma üle 220 miljoni euro. «Need kulud, mis riigil on, on hästi suured ja me peame kogu aeg vaatama ka neid võimekusi, mis meil tegelikult on, et kui palju me korjame maksuraha ja kui palju riik on võtnud endale kohustusi oma elanike ees, et need oleksid korrelatsioonis»