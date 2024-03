Narva ja Mariupoli saatust kujundavad samad jõud ehk Stalini ja Putini identne käekiri

6. märtsil tähistati Narvas kurba tähtpäeva, kui Punaarmee lennuvägi pommitas Narvat ning seejärel viis suurtükivägi nelja kuuga ajaloolise linnasüdame hävitamise lõpuni. Kaks aastat tagasi pommitas sama armee Mariupolit ning tulemused olid väga sarnased – suits, tuhk ja varemed. Suureks erinevuseks oli aga, et 1944. aastal evakueerisid sakslased Narva elanikkonna, kui see muutus rindelinnaks, kuid Mariupoli ligi pool miljonit elanikku jäi venelaste armutu pommirahe ja suurtükitule alla. Narvast ja Ukraina linnast Žõtomõrist tehtud purustatud koolimajade fotodest on Kaitseliidu Propastop teinud lendlehe, mida on ka nüüd Narvas levitatud. Linnamuuseum pani lossi kõrvale üles väga selge sõjavastase sõnumiga näituse 1944. aastal hävitatud Narvas tehtud piltidest.

Ajalugu objektiivselt ja kiretult näitavad fotomaterjalide väljapanekud ja selgitused on väga vajalikud sellele osale elanikkonnast, kes on harjunud jälgima ja uskuma Moskva meediakanalite propagandatoodangut. Neile on sisendatud, et nii Narva kui Tallinna purustasid sakslased, viimase puhul mööndakse Goebbelsi propaganda mõjul, et seda võisid teha ka inglased. Suurele osale venelastest on kogu II maailmasõja järgse aja räägitud sõjast pooltõtt ning viimasel ajal aga sageli lausvalesid.