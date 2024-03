Justiitsminister Kalle Laaneti (RE) sõnul on plaanis tõsta rahatrahvide suurust füüsiliste isikute väärtegude eest. Seni võis nimetatud trahv ulatuda 1200 euroni, uue eelnõu järgi tõuseks see 2400 euroni. Muudatus näeb ette sedagi, et kui seni oli väikseim karistus väärteo eest kolm trahviühikut ehk 12 eurot, siis edaspidi oleks minimaalne karistus üks trahviühik ehk kaheksa eurot.