Veel üks Postimehega konsulteerinud ekspert tõi mangaanimaagi tarnete mahu tohutu kasvu põhjusena välja, et Venemaa on hõivanud ferrosulamite ekspordil need maailmaturud, mida varem kontrollisid Ukraina maardlad-tehased (Nikopol, Zaporižžja), kuid mis on sõja tõttu tegevuse lõpetanud. Seega lisaks sellele, et mangaani on Venemaal otseselt vaja sõjatööstuses, aitab see kaasa nende majandusliku haarde laiendamisele maailmas ning toob kopsakat maksutulu riigikassasse. Muide, statistikaameti andmetel oli Venemaa 2023. aastal peamine riik, kust ferrosulameid Eestisse imporditi (11,2 miljoni euro ulatuses), moodustades poole kogu siinsest ferrosulamite impordist (järgnes Brasiilia 37,1 protsendiga).