Noor mees ei mõista, miks riik laseb tal invaliidiks jääda

Tarmo (nimi toimetusele teada) on 29-aastane pealtnäha terve mees, kes teenib ühes Eesti linnakeses leiba füüsilise tööga. Ent tal on suur saladus: Tarmo sündis kahe vigase geenikoopiaga, mis tekitasid üliharuldase haiguse – alkaptonuuria. Olenevalt piirkonnast on maailmas üks selline haige 100 000 kuni ühe miljoni inimese kohta.