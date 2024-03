Kuleba märkis, et tal oli Zalužnõiga mitu vestlust, mille järel ministrile jäi veendumus, et armastatud ja lugupeetud kindral on täielikult pühendunud diplomaatilisele tööle.

«Pealegi on tal isegi erialane haridus, sest 2020. aastal sai ta rahvusvaheliste suhete magistrikraadi. Seetõttu arvan, et see on väga loogiline samm. Ministrina olen kindlasti huvitatud Ukraina tugevast esindajast Londonis. President kaalus kõiki tegureid ja otsustas, et Valeri Zalužnõi on optimaalne kandidaat,» rääkis Kuleba.