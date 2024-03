Yelleni sõnul on USA kongressi tegevusetus kingitus Venemaale

«Kuna kongress on ummikseisus, siis saavutab Venemaa edu ja Ukraina on sunnitud piirama oma laskemoonavarusid. Kongress peab tegutsema ja demonstreerima USA toetust Ukrainale Putini agressiooni taustal. Kongressi tegevusetus ei ole midagi muud kui kingitus Putinile, Iraanile ja teistele vaenlastele, kes on vastu Ameerikale ja tema liitlastele,» seletas Yellen.