Siseministeerium tahab kehtestada varjendite ja varjumiskohtade nõuded

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on oluline, et suuri samme astutaks tegelikke võimalusi ja võimekusi silmas pidades – nii, et nõuete täitmine poleks inimestele, korteriühistutele ning asutustele-ettevõtetele ebamõistlikult koormav.

Päästeameti peadirektor Margo Klaos ütles, et päästeameti eesmärk on see, et inimesed teaksid, kuhu ja kuidas sõjalise ründe korral varjuda ning jääksid ellu. «Hetkel on meie tegevuste fookuses omavalitsuste ja korteriühistute igakülgne toetamine ja nõustamine varjumiskohtade kohandamisel, olgu need siis kortermajade keldrid või avalikud rajatised. Samuti jätkame avalike varjumiskohtade märgistamisega. Meie siht on, et nelja aasta pärast on vähemalt 40 protsendil elanikest teadmine, kuhu ja kuidas varjuda,» lausus Klaos.