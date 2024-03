TÜ Kliinikumi EMOs käärib: osakonna juhti süüdistatakse toksilises töökeskkonnas

Üle 20 arsti (vaid paar inimest jättis allkirja andmata – toim.) on alla kirjutanud pöördumisele, milles väljendavad rahulolematust erakorralise meditsiini osakonna juhi dr Sander Poksi juhtimisstiiliga ning leiavad, et tema isiku tõttu on tekkinud toksiline töökeskkond. Seetõttu olevat ka rahumeelne töötamine osakonnas juba tükk aega häiritud.