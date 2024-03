KOMMENTAAR ⟩ Lõimumisuuring maalib pildi Eesti mitte-eestlastest värvilisemaks

Eestlastel on põhjust muretseda, et kas kõik need sajad tuhanded inimesed, kes jäid meile 33 aastat tagasi pärandina nõukogude okupatsioonist, on ikka meiega või jäävad tõrksateks võõrasteks. Sellepärast on meil vaja selget pilti, kuidas meil lõimumine edeneb. Üheksanda lõimumismonitooringu analüüsiga võite tutvuda 9. märtsi Postimees Nädalas.