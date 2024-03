Hiiumaal Käina alevikus hukkus tulekahjus inimene

Tulekahju likvideeriti kell 21.58. See oli alguse saanud korteri magamistoast ja esialgne põlengu põhjus on lahtise tule allikas. Põlenud korteris oli laes olemas suitsuandur, kuid päästjad tuvastasid, et anduri patarei oli paigaldatud valesti ja andur ei rakendunud. Tulekahjust teavitas teisi maja elanikke korterelamu trepikotta paigaldatud suitsuandur.