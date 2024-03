Välisminister Margus Tsahkna alustas täna visiiti Jaapanis, kus kohtub Jaapani välisministri Yōko Kamikawa, digiministri Taro Kono ning Jaapani parlamendi esindajatega. Lisaks ministrile ja ametlikule delegatsioonile on visiidil kaasas ka äridelegatsioon, mis koosneb erinevate Eesti ettevõtete esindajatest. Eesti delegatsiooni visiit suutis aga kõmu tekitada juba enne, kui Jaapanisse jõuti.



Purupurjus endine peaminister



Nimelt laekus Postimehele laupäeval vihje Helsingi lennujaamast, õigemini otse ühelt kahest Jaapanisse siirduma pidanud lennukilt. Vihje saatja sõnul toimus lennukis insident, kus ühtäkki teatati reisijatele, et lennukimeeskond on õhkutõusmist edasi lükanud. Helsingi lennujaamast läks enam-vähem samal ajal kaks lendu Tokyosse, millest mõlemal olid Eesti delegatsiooni liikmed. Kui 17.45 lahkuma pidanud lend Tokyo Narita lennujaama lahkus juba kell 17.40, siis Tokyo Haneda lennujaama poole kell 17.55 väljuma pidanud lend väljus alles kell 18.25.



Pealtnägija sõnul tekkis alguses Rõivasel lennukimeeskonnaga vaidlus. Omavahel vaieldi soome keeles, ehk seetõttu pole jutu sisu teada, kuid mõne aja pärast saabusid lennukisse ka politseinikud, kes Rõivase lennukist välja viisid. Postimees vestles ka teiste inimestega, kes delegatsiooniga samal ajal lennujaamas viibisid ning nende sõnul oli Rõivas juba Helsingi lennujaamas olles üsnagi purjus. Postimehele on allikate nimed teada.



Välisministeeriumi avalike suhete juht Liisa Toots sõnas Postimehele, et nad on juhtumiga kursis, kuid täpsemat põhjust nad ei tea, miks äridelegatsiooni esindaja lennukist eemaldati. «Seda palume teil küsida üle juhtumi osapoolte käest,» ütles ta.



Toots lisas, et äridelegatsiooni liikmed on vabad oma tegemistes ja otsustes ning ministeerium ei vastuta äridelegatsiooni liikmete ega nende liikumiste eest. «Äridelegatsiooni liikmed korraldavad oma reisi sihtpunkti ise. Taavi Rõivas ei reisinud koos ministri ametliku delegatsiooniga Jaapanisse (erinevad lennud), kuid sattusime kokku Helsingi lennujaamas,» ütles ta saadetud vastuses. Samuti kinnitas ta, et äridelegatsiooni liikmed tasuvad oma reisikulud täielikult ise.



Postimehe telefonikõnedele Rõivas vastanud ei ole, kuid Elu24-le selgitas ta, et tal tekkis lennukis vaidlus stjuuardessiga, kuna kasutas lennu ajal töötamiseks sülearvutit. «Väidetavalt oli see põhjus, miks järgmisele Jaapani lennule ei lubatud. Esitasin Finnairile ametliku kaebuse koos kahjunõudega,» ütles Rõivas. Postimehe allika sõnul visati aga Rõivas välja just Jaapanisse suunduvalt lennult (sellelt lennukilt on tehtud ka Postimehe käsutuses olev foto) ning pole teada, miks ta siis üldse Helsingi-Tokyo lennukisse lubati, kui konflikt tekkis juba Tallinn-Helsingi lennul.