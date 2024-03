«Kardan, et järgmine auku kukkumine on veel raskem». Sõltuvusega maadlev noormees on abitus seisus

«Mingi aeg sa ikka mõtled, et ongi pubekas, aga siis hakkas pirn põlema. Käisin temaga kolme erineva psühholoogi juures ja kõik ütlesid mulle, et see on täiesti normaalne ja läheb mööda. Neljanda juurde ma enam ei läinud. Täna mõtlen, et ma oleksin pidanud võitlema.»