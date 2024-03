FOTO ⟩ Automaksuvastased kingivad Mart Võrklaevale vana Audi 80

Keskerakonna teatel on auto juba saabunud Tallinna ning seda saab nädala jooksul näha pealinna erinevates linnaosades.

«Mart Võrklaev on automaksu kohta öelnud, et 1992. aasta Audit müües saab osta endale säästlikuma auto,» kirjutab Keskerakond enda teates. «Minister saab nüüd näidata isiklikku eeskuju, kuidas on võimalik eelmisest sajandist pärit Audist teha säästlikum sõiduk. 1989. aasta Audi 80 maksis 600 eurot. Selle auto automaks oleks 50 eurot ja hinnanguline registreerimistasu oleks sarnasel autol automaksu realiseerudes üle 1500 euro.»