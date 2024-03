«Uue õigekeelsussõnaraamatu ilmumiseni on jäänud poolteist aastat ja teatavasti soovib EKI uue ÕSi kokku panna EKI ühendsõnastiku põhjal. Juhin tähelepanu, et keeleseaduse neljanda paragrahvi kohaselt peab ametlik keelekasutus vastama eesti kirjakeele normile. Uusim õigekeelsussõnaraamat on üks kirjakeele normi allikas,» kirjutas õiguskantsler.