Metsküla kooli direktor Pille Kaisel: on tunne, et nüüd saame kõigega hakkama

Meile on palju õpilasi juurde tulemas. Tegime oma prognoosid siis, kui olime alles omavalitsuse kool – siis vallale esitatud avalduste põhjal oleks meil sellel õppeaastal koolis olnud 28 last ja alates järgmisest üle kolmekümne. Järgmisel aastal tuleb meil väga suur esimene klass, kümme last! See on meie ajaloo kõige suurem esimene klass.

On tulemas ka neid, kellega varem ei arvestanudki, näiteks üks meie kooli vilistlane, kelle laps sügisel kooli läheb – nemad tuleksid ka oma kodukanti elama, kuigi elavad praegu Tallinnas. On veel helistatud ja küsitud, et kuidas meil sügisest kooliga on, sest tahetakse oma laps meie kooli tuua. Huvi on suur.

Kui palju lapsi sel aastal Metsküla kooli lõpetab?

Kaks lõpetajat on, see teeb siis praegusest 21 õpilasest 19, kes edasi jäävad, aga sügisest on juba kümme juures. Võib prognoosida, et see arv tuleb isegi üle kolmekümne, sest mõned lapsed tulevad ka teistesse klassidesse juurde. Ja kuna eelmisel sügisel ametlikult kooli ei olnud, jäid mõned lapsed tulemata, nemadki tulevad nüüd lisaks. Mul ei ole mingit kahtlust, et saame üle kolmekümne lapse juba lähiaastatel. Meie õpilaste arv kasvab, ja see pole kohvipaksu pealt ennustatud.