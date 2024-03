Imiku hülgamises kahtlustatava naise õde: pere on täiesti šokis

Surnud imiku leidis Suure-Lähtrust metsast üheaastane mastif Fritz. Pildil on omanik Hele-Mai Laanemaa koos Fritzuga.

Politsei pidas Põhja-Aafrikas Marokos kinni naise, keda on alust seostada vastsündinud lapse hülgamisega veebruari keskel Läänemaal Suure-Lähtrus. Kahtlustatava õde sõnas Postimehele, et perel ei olnud aimugi, et naine võiks rase olla.