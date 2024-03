FOTO ⟩ Tartus päästeti põlevast korterist kaks inimest

Tänu naabrite valvsusele ja korteris olevale töökorras suitsuandurile lõppes see tulekahju õnnelikult, kuid paraku ei lõpe kõik sündmused nii hästi. Selle aasta jooksul on tules hukkunud juba 18 inimest. Päästeamet tuletab meelde, et töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur annab võimaluse õigeaegselt avastada tulekahju ja päästa inimeste elud ning vara.