Elektritõukside parkimisala laieneb Kadriorgu ja Telliskivisse

Abilinnapea Vladimir Svet märkis, et elektritõukerataste parkimise korraldamise peamine eesmärk on tagada eelkõige jalakäijate ohutus ja seeläbi kujundada kvaliteetsem linnaruum, kus kõik saavad turvaliselt ja mugavalt liikuda. «Eelmisel aastal kesklinnas katsetatud elektritõukerataste parkimisalade süsteem oli edukas ning seetõttu on plaanis koostöös ettevõtetega sellega ka jätkata. Suutsime muuta linnaruumi jalakäijatele turvalisemaks ning ka korrastada seda, kuna renditõukerattad asusid kindlates kohtades,» lausus Svet.

Tallinna transpordiamet paneb koostöös teenusepakkujatega hiljemalt mai alguseks paika parkimiskohtade täpsed asukohad, misjärel markeeritakse need linnaruumis teekattemärgistuse või pollaritega. Sel ajal teevad teenusepakkujad ka vajalikud seadistused rakendustes.

Bolti valitsussuhete juhi Henri Arrase sõnul on ettevõtte jaoks on oluline, et kõigil oleks mugav ja turvaline linnas liigelda. «Laiendades elektritõukerataste parkimisalasid Kadriorgu ja Telliskivisse, anname panuse meeldivama ja mugavama linnaruumi kujundamisel. Meie kogemus ja saadud tagasiside näitavad, et kui parkimisalad on planeeritud hästi ja piisava tihedusega, on see kõigile osapooltele hea lahendus,» ütles Arras.

Tuule tegevjuht Raivis Ozoliņš pidas samuti eelmise aasta pilootprojekti edukaks ning leidis, et ka Riias, kus firma teenust pakub, oleks hea võtta eeskuju Tallinnast. «Ühelt poolt nägime, et asukohapõhised piirangud parkimisele parandasid märgatavalt tänavapilti, teisalt võtsid kliendid muudatused hästi omaks. Kuigi seoses paindlikkuse vähenemisega kahanes pisut sõitude arv, usume, et operaatori panus on oluline, et saavutada parem linnakeskkond. Seega parkimisalade laiendamine Tallinna kesklinnas, kus inimeste liikumine on tihedam kui ülejäänud linnaosades, on hea ühine initsiatiiv. Siinkohal kiidan ka Tallinna linna meeskonda, kes on parkimiskohtade loogika koos operaatoritega korralikult läbi mõelnud,» rääkis Ozoliņš.

Uus elektritõukerataste parkimiskord hakkab plaanide kohaselt kehtima suve alguses, vastavalt sellele, kuidas kõik osapooled oma ettevalmistustöödega valmis saavad. Sellest antakse täiendavalt eraldi teada.

Eelmisel aastal rajati testperioodiks kesklinna 126 spetsiaalselt tõukerataste parkimiseks mõeldud ala, mille kavandas Tallinna transpordiamet koostöös Tuule ja Boltiga. Pilootala piirnes kesklinnas Toompuiestee, Kaarli puiestee, Pärnu maantee, Laikmaa tänava, Rävala puiestee ning Liivalaia, Suur-Ameerika, Endla ja Tehnika tänavatega.