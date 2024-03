Kahtlemata on see katse tekitada umbusku ja vastumeelsust Eesti valitsuse suhtes siin elava vähemuse seas, kes ühel või teisel põhjusel endiselt Venemaa inforuumi tõsiselt võtavad ja usuvad. Õnneks on Eestis viimastel aastatel nende inimeste hulk kiiresti kahanenud, sest Ukraina sõja kontekstis on Venemaa narratiivid ja infokanalid minetanud viimasegi usutavuse.