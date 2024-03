Üks Omniva klient ütles Postimehele, et õngitsussõnumid hakkavad tulema just siis, kui ta ootab mingit kaupa välismaalt. Ta lisas, et nii temal kui ka ta tuttavatel on olnud korduvalt kokkupuuteid sõnumitega, mille saatjad esitlevad end Omnivana. «Kui sõnumid tuleksid suvalisel ajal, võiks ju arvata, et tegemist on lihtsa õngitsusega. Aga kui need hakkavad tulema vaid siis, kui saadetis on registreeritud, ei näe ma sellele muud seletust kui andmeleke Omnivast,» lausus allikas.