«Vaadates, kuidas post on kinnitatud, siis õnnetus lausa hüüdis tulles. Lühikesed kruvid, mis pidanuks posti maas kindlalt hoidma olid praktiliselt ainult mullas, kindlat alust ei suutnud tuvastada. Kõrval asuv post juba logiseb,» kirjeldas olukorda pealtnägija.

«Kõrvalseisjatega helistasime Munitsipaalpolitseisse. Lootsin, et aastatega on end varustatud hädavajalike andmebaasidega ja teadmistega. Et vastata küsimustele, kellele maa kuulub, kus post asetseb, kes vastutab ja tegeleb tagajärgedega,» lisas ta.