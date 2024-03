Need on vaid üksikud kommentaarid sadadest, mis viimase kahe päeva jooksul Suure-Lähtrus imiku hüljanud naise sotsiaalmeediakontodele kirjutatud on. Politseikapten Maarja Punak sõnas «Kuku hommikuraadios», et ehkki nad aimasid, et naine võib sattuda vihalaviini alla, ei osanud nad uskuda, et ta niivõrd kiiresti leitakse.