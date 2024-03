FOTO ⟩ Venemaalt lendas ebaseaduslikult üle piiri Eestisse roosa merihobu

Lõuna prefektuuri piirivalvurid tõdesid, et nad on harjunud oma tööpiirkonnas nägema kõikvõimalikke olendeid – küll on seirekaameratesse jäänud üle järve ujuvad karud ja põdrad, piiriribal kõndivad metssead, hundid ja ka ilvesed, puulatvades on aga nähtud seiret tegemas kotkaid ja muid sulelisi.