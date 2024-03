Laanet ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis prokuratuuriga seotud küsimustele vastates, et tema jaoks on küsimus, miks ei tulnud riigi peaprokurörilt Andres Parmaselt ühtegi etteheidet enne seda, kui selgus, et kohtunikkond ei valinud teda Tallinna ringkonnakohtu esimeheks.

Laanet nentis, et vaja on selgust. «Selleks, et seda selgust saada, olen mina esmaspäeva õhtul kell 17.30 allkirjastanud siinsamas riigikogu hoovis käskkirja, et läbi viia teenistuslik järelevalve aasta jooksul: mis on toimunud sündmused, kuidas see on toimunud kõik, et kontrollida prokuratuuri tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust,» ütles Laanet.