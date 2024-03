Tallinna restaureerimishooaeg algab Patkuli trepi korrastamisega

Alates 18. märtsist, tööde algusest, on trepp jalakäijatele suletud. See jääb suletuks 1. juunini, pärast mida on plaanis trepp osaliselt avada. «See jääb pooles mahus avatuks, et inimestel oleks võimalik mööda seda liikuda. See on nii Toompea elanikele kui algaval turismihooajal ka turistidele väga oluline liikumistee, Nii et proovime võimalikult kiiresti tervet treppi hõlmavad tööd valmis saada ja esimesel võimalusel trepi osaliselt avada,» ütles Lippus. Kõik tööd peaksid lõppema 1. septembriks.