Muuseumite juhid teevad ettepaneku vahetada välja kaks Narva muuseumi nõukogu liiget

Selles öeldakse, et Eesti muuseumite juhid lugesid üllatusega Vadim Orlovi ja Aleksei Mägi etteheiteid muuseumijuht Maria Smorževskihh-Smirnovale seoses näitusega «Narva 44» ning sellega kaasnenud lendlehtede postitamisega Narva linna elanikele.

Avalduses rõhutatakse, et SA Narva Muuseumi asutajad on Eesti riik ja Narva linn ja muuseumi tegevus tugineb Eesti Vabariigi ametlikele seisukohtadele, k.a toetab Eesti riigi seisukohti seoses sõjaga Ukrainas.

Selgitatakse, et muuseumi ülesanne on tegeleda ühiskonnas tundlike teemade ja aktuaalsete probleemidega, olla kogukondade teenistuses ja toetada ühiskonnas aktsepteeritud väärtusi. Seda on pöördujate sõnul SA Narva Muuseum ka teinud.