Eleringi juht Kalle Kilk rääkis eile veebisaates «Otse Postimehest», et lühise koht asub mere ja maismaa piiril, kus on ebastabiilsed pinnasekihid. Geoloogilistest uuringutest oli see kaabli ehitamise ajal küll teada, kuid uuringutest polnud näha, et need pinnasekihid ka liiguvad.