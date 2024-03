Ukrainasse droonitõrjesüsteeme saatev Eesti ettevõte lõi käed Saabiga

Marduki seaded on keskendunud õhuobjektide tuvastusele ning on piisavalt täpsed, et olla ka sihtimisplatvorm. «Ükskõik mis asi taevas on, me suudame eristada, millega on tegemist,» sõnas Marduki äritegevuste juht Leet Rauno Lember Postimehele.