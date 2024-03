ORNITOLOOGIDE VÕIT ⟩ Riigikohus tühistas Pärnumaal turba kaevandamise loa

Riigikohtu halduskolleegium sedastas tänases otsuses, et keskkonnaamet jättis loamenetluses osaliselt kontrollimata, kas turba kaevandamisest tulnuks keelduda selle ebaotstarbeka kasutamise vältimiseks või vastuolu tõttu riigi huvidega. Kolleegium rõhutas, et turba kaevandamine põhjustab märkimisväärseid keskkonnahäiringuid, mille vältimist tuleb käsitada riigi huvina.

Selliseid häiringuid võib lubada vaid tingimusel, et need on proportsionaalsed võrreldes kasuga, mida kaevandamisest saadakse, kuid käesoleval juhul jäi selline kaalumine sisuliselt teostamata. Samuti oleks loa andmise põhjendatuse hindamisel tulnud arvestada riigi püstitatud eesmärki vältida looduslikus seisundis sooalade edasist kuivendamist ja tagada raba elupaigatüübi ning sealsete taime- ja loomaliikide soodne seisund.