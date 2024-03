Omavalitsuste liit ei ole saanud vastust õpetajate palgaraha kohta

«Omavalitsuste ootus on, et õpetajate palgalisa makstaks välja viivituseta. Õpetajate palgatõusu lubas riik ning riik peab oma lubadused täitma – varsti on terendamas juba aprillikuu ja õpetajatel on ootus saada palgatõusu, nagu seda lubatud on,» ütles Trei.