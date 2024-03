Peaprokurör Andres Parmas ütles Kuku «Hommikuraadios», et on talletanud oma vestlusi justiitsminister Kalle Laanetiga (RE), kuid ei täpsustanud, kas on seda teinud heliliselt. Kõnealuse juhtumi kohta ei ole andmekaitse inspektsioon (AKI) pöördumisi saanud.