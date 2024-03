«Oleme üsna viimase piirini veekogude jääl kalapüüki ja sportimist lubanud, arvestades kodanike mõistlikkuse ja ohtudega arvestava käitumisega, mis on seni ennast ka õigustanud,» sõnas Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu. «Siiski on kevadilmad ennast jõudsalt näitamas ning ka paks ning pealtnäha turvaline jää võib osutuda petlikult muredaks, mille pärast keelame jääle mineku ja palume elanikel sellesse väga tõsiselt suhtuda!» Lõuna päästekeskuse päästjad patrullivad nädalavahetusel veekogude ääres, et veenduda jääkeelust kinni pidamises ja hoida ära pöördumatult traagiliste tagajärgedega veeõnnetusi.