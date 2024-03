Ukraina päevik ⟩ Egerti lahingud Donbassis

Kohtume Slovjanskis. Egert on 25-aastane eesti noormees. Pikk ja tugev, aga ütleb, et on Ukrainas kaotanud kaalust 30 kilo. Põhjuseks on toit, mis ei sisalda piisavalt valku. Kui seda toidus ei ole, võtab organism valgu lihastest. Sööme putru kolm korda päevas, ütleb ta. Egert tuli just treeningult, õppuselt. Õpiti kaevikute ründamist.