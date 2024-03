Tselluloosi kvartal võib saada Sossimäe tänava

Nimekomisjon tõdes, et tänava ruumikuju võib tulevikus Tselluloosi kvartali detailplaneeringuga pikeneda, aga põhjendatud on väljaehitatud ulatuses sellele Sossimäe tänava nime määramine, et oleks vajadusel võimalik liikluspinna järgi määrata katastriüksustele aadressid.

Taotluse tänavale Soosimäe tänava nime andmiseks esitas Fahle kvartali arendaja Fahle Park OÜ. Arendaja selgituste kohaselt on Tartu maantee 80M osas alanud juba konsultatsioonid potentsiaalsete üürnikega ning uusi tänavaid arvestav lähiaadress on tarvilik. Samuti on Tartu mnt 80P kinnistul toimiv parkla, mille asukoha viitamisega on samuti raskusi olukorras, kus tulevane Sossimäe tänav on ilma nimeta.