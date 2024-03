INIMESTEST AEGAMÖÖDA ⟩ Jüri. Elu kulda väärt otsused

Jüri Ross ei ole montaažitööline. Ta on Eesti suurima bürootarvete kaupluseketi Büroomaailm rajaja ja üks omanikke. Verd ei ole ta selle enam kui kolmekümneaastase elutöö tegemisel vist väga palju valanud. Higi küll. Äri sündis 1990. aastate alguses. Esimene pood asus ühe Sakala tänava maja keldris. 1992. aastal astus poodi mees, kes vene keeles Jürile lahkelt katust pea kohale pakkus. Jüri vaatas madalat keldrilage ja ütles, et katus on juba olemas, teist ei ole vaja. Helistas pärast kaposse ja küsis, mida edasi teha. Sealt öeldi, et kui oli tõsine tegija, on nali ohtlik. Kui freelancer, siis pole vaja karta. Mees rohkem ei tulnud. Oli freelancer, vabakutseline.