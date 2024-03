Peaminister jõuab nädala jooksul Washingtoni, Berliini ja Brüsselisse

Valitsuse iganeljapäevasel istungijärgsel pressikonverentsil rääkis peaminister, et sõidab täna Washingtoni, kus osaleb laupäeval koos Ameerika Ühendriikide president Joe Bideniga Gridironi Klubi iga-aastasel õhtusöögil. Tegemist on maailma ühe vanima ja mainekama ajakirjandusühenduse dineega, mille muudab eriliseks tõik, et 1885. aastast on seal esinenud peaaegu kõik USA presidendid.