Washingtonis 139 aastat tagasi loodud Gridironi Klubi on maailma üks vanimaid ja mainekamaid ajakirjandusühendusi. Nende iga-aastastel kokkusaamistel on esinenud peaaegu kõik USA presidendid aastast 1885. Üritus on tuntud ka seetõttu, et selle läbiv joon on aastast aastasse olnud humoorikad etteasted päevakajalistel teemadel. Kokku on õhtusöögile oodatud umbes 650 inimest.