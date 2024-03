Oodati, et Eesti territooriumil elavad Vene kodanikud lähevad Ivangorodi hääletama, aga nii reedel, 15. märtsil kui laupäeval, 16. märtsil on olukord rahulik. Inimesi piiril on, aga need on enamasti bussireisijad, kes on sunnitud jala üle piiri minema.