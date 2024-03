Pihkva oblasti Petseri rajooni valimiskomisjon on ise avaldanud mobiilsete valimisjaoskondade fotosid. Nendel on näha vaid jaoskondade töötajad.

Teine meie vestluspartner, kes on tuttav Pihkva oblasti «võimuvertikaali» tööpõhimõtetega, selgitas ametnike närvilist reaktsiooni sõltumatute ajakirjanike tegevusele just inimeste puudumisega.

«Need bussid on pigem propagandavõte. Tahetakse näidata, et NATO riikide elanikud lähevad Putini poolt hääletama. Aga elanikud ei lähe, ja nemad on närvis. Aga riiklik Vene meedia näitab igal juhul võimudele sobivat pilti,» on meie allikas kindel.