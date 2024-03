Kaja Kallas kohtus Gridironi õhtusöögil Joe Bideniga

Vestluse käigus räägiti Ukraina toetamisest, julgeolekust ja eesseisvast NATO tippkohtumisest Washingtonis.

«Tänasin president Bidenit USA kohalolu eest NATO idatiival ja rõhutasin, et on oluline, et kohalolu oleks tagatud ka pikas perspektiivis. Eesti teeb liitlasena oma kaitse ja julgeoleku tagamiseks palju – meie kaitsekulud on alates sellest aastast üle 3 protsendi ja kutsun ka teisi liitlasi rohkem investeerima kaitsesse,» ütles Kallas.

Pikemalt peatuti Ukraina toetamisel. Kallase sõnul on Eesti veendunud, et Ukraina peab ja suudab selle sõja võita, kui vaba maailma poliitiline ja sõjaline toetus on vankumatu.

«Putin peab seda nägema oma rahakotis ja tundma lahinguväljal,» ütles Kallas. «Venemaa agressiooni peatamine Ukrainas on oluline vabaduse ja demokraatia tulevikule kogu maailmas. Tunnustasin USAd ja president Bidenit isiklikult märkimisväärse toetuse eest Ukrainale,» lisas peaminister.

Kallas avaldas lootust, et USA Kongress suudab peatselt kokku leppida uues abipaketis Ukrainale.

«Euroopa Liidu riigid mõistavad üha enam, mis on kaalul ja otsivad kastist välja lahendusi. Oleme teinud julgeid otsuseid Ukraina toetamiseks ja otsime uusi viise, kuidas Ukrainat veelgi enam abistada. Mul on hea meel, et Eesti otsus suunata Ukraina sõjalisesse toetamisesse 0,25 protsenti SKT-st järgmise nelja aasta jooksul kogub riikide seas üha enam toetust. Kui kõik Ukrainat toetavad riigid teeksid sama, viiks see Ukraina võiduni,» võttis Kallas kokku oma sõnumi kohtumise järel.

Eesti peaminister ja USA president puudutasid oma vestluses ka NATO 75. aastapäeva tippkohtumist, mis toimub juulis Washingtonis.

Vestlus toimus Gridironi Klubi iga-aastasel õhtusöögil, millest Kallas võttis osa aukülalisena.

Washingtonis 139 aastat tagasi loodud Gridironi Klubi on maailma üks vanimaid ja mainekamaid ajakirjandusühendusi. Nende iga-aastastel kokkusaamistel on esinenud peaaegu kõik USA presidendid aastast 1885. Üritus on tuntud ka seetõttu, et selle läbiv joon on aastast aastasse olnud humoorikad etteasted päevakajalistel teemadel.