Riigikohtu esimees toetab riigikohtuniku kandidaadina Oliver Kaske

Villu Kõve märkis, et Oliver Kask on tuntud ja tunnustatud avaliku õiguse asjatundja, kes on heaks täienduseks riigikohtu meeskonda ka oma teadmistega põhiõigustest ja valimisõigusest.

Oliver Kask on omandanud Tartu ülikooli õigusteaduse bakalaureusekraadi 1999. aastal ja ta on töötanud õiguse valdkonnas 25 aastat. Praegu on ta ametis Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunikuna ja alates 2019. aastast on ta ka selle kolleegiumi esimees. Varasemalt töötas Kask justiitsministeeriumis õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse juhatajana. Oliver Kask on vabariigi valimiskomisjoni esimees alates 2020. aastast.