Tsahkna: Ukraina okupeeritud alal valimise korraldajat tuleb karistada

Tsahkna rõhutas, et kümme aastat on Venemaa ebaseaduslikult hõivanud Ukraina alasid, kuulutades need enda omaks, rikkudes Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud piire ja territoriaalset terviklikkust ning seades sellega ohtu rahvusvahelise julgeoleku.

«Venemaa jätkuvat imperialistlikku poliitikat tõendab niinimetatud valimiste läbiviimine Krimmis ja teistes Ukraina okupeeritud aladel. See on rahvusvahelise õiguse räige rikkumine. Eesti ei tunnusta kunagi nende ebaseaduslike valimiste läbiviimist ega tulemusi Ukraina okupeeritud aladel,» ütles ta, lisades, et seal valimisi korraldanud isikutele tuleb kehtestada sanktsioonid.

Eile lõppenud «valimised» Venemaal kinnitasid Tsahkna sõnul taaskord, et seal ei kehti juba ammu demokraatliku riigi reeglid, riigi valitsemist jätkab diktaatorlik president Vladimir Putin ja et paraku ei ole Venemaal muutusi oodata.

«Putini režiim otsustas kümme aastat tagasi rikkuda räigelt Ukraina suveräänsust, korraldada võltsreferendumi ning kuulutada Krimmi Venemaa osaks. Vene okupatsiooni alla jäid ilma igasuguse vaba väljenduse õiguseta ka Krimmi põlisrahvad: krimmi tatarlased, karaiimid, krõmtšakid.»

«Kümned tuhanded Krimmi elanikud kannatavad vägivalla, terrorismi, küüditamiste ja muude rahvusvaheliste kuritegude all. Putini koht on Haagis, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu all, vastutades kannatuste eest, mida ta on põhjustanud kõigile Ukraina elanikele,» ütles Tsahkna.

«Ukraina võitleb meie kõigi vabaduse ja tuleviku eest, mistõttu on meie kohustus toetada neid seni, kuni sõda on võidetud. Toetame kindlalt Ukraina sõltumatust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust riigi rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Krimm on Ukraina.»