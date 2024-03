Väärteomenetluse alustas keskkriminaalpolitsei, sõnas PPA esindaja. Veel nädalavahetusel sõnas keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp, et nad kontrollivad ajakirjanduses esitatud väiteid, ning kui need saavad kinnituse, on alust Laaneti suhtes väärteomenetluse alustamiseks.

Eesti Ekspress kirjutas laupäeval, et nii varem kaitseministrina kui ka nüüd justiitsministrina on Laanet lasknud kinni maksta oma Tallinna korteri üüriarveid enam kui 12 000 euro ulatuses, kusjuures korteri omanikuks on tema kasupoeg.

Juba varem algasid arusaamatused Laaneti ja riigi peaprokuröri Andres Parmase vahel. Prokuröride väitel on justiitsminister süsteemselt sekkunud mitme, sh ekspolitseijuhtide Elmar Vaheri ja Eerik Heldnaga seotud kriminaalasja menetlusse. Lõppenud nädalal algatas Laanet prokuratuuris teenistusliku järelevalve, mida muu hulgas seostati riigikogu liikmete arupärimistega, kus kritiseeriti prokuratuuri tööd.

Justiitsminister sõnas laupäeval, et on otsustanud pärast vestlust peaminister Kaja Kallasega (RE) meedias ilmunud uudiste valguses tagasi astuda.

«Et tagada õigusselgus ja valitsuse töörahu, otsustasin täna, et ei jätka justiitsministrina,» ütles Laanet oma laupäeval tehtud avalduses. «Teine tagasiastumise põhjus on see, et avalikkuses on isikliku rünnaku alla sattunud minu lähedased, kes ei ole seda kuidagi ära teeninud.»

Laanet täidab oma tööülesandeid justiitsministrina seni, kuni vabariigi president on peaministri ettepanekul uue justiitsministri ametisse nimetanud.