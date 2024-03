Tallinna ringkonnakohtu esindaja sõnas, et kohus mõistis Hillar Tederile karistuseks 1 aasta 5 kuud vangistust. Kohus määras, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Teder ei pane 2-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

MTÜ-le Keskerakond mõistis kohus karistuseks rahalise karistuse 750 000 eurot. Kohus suurendas uue kuriteo eest mõistetud karistust eelmise, 5. septembri 2019 Harju maakohtu mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra, s.o 250 000 euro võrra. Seega MTÜ-le Keskerakond mõisteti liitkaristuseks rahaline karistus 1 000 000 eurot.

Ringkonnakohus leidis, et tõendatud on ebaõiguskokkuleppe sõlmimine ehk mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe 9. veebruaril 2020. Seejuures oli mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe piisavalt konkretiseeritud, st tegu, mida oodati, oli kindlaks määratud ning tegemist ei olnud mingi abstraktse kokkuleppega.

Kohtu hinnangul leidis tõendamist, et Teder pakkus MTÜ Eesti Keskerakonna juhtivtöötaja Korbi kaudu erakonnale vara selle eest, et Korb ning MTÜ Eesti Keskerakond kasutaks mõjuvõimu linnapea üle selleks, et OÜ Porto Franco saaks Tallinna linnavalitsuselt servituudi taotlemisel avaliku huvi seisukohast põhjendamatu ja ebavõrdse eelise.