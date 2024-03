«Kalle Laanetil on ametikohajärgne juurdepääsuõigus riigisaladusele nii riigikogu kui ka vabariigi valitsuse liikmena,» ütles kapo pressiesindaja Marta Tuul Postimehele. Ametikohajärgne juurdepääsuõigus riigisaladusele tekib isikul ametisse nimetamise hetkest.

«2019. aastal esitas Laaneti suhtes julgeolekukontrolli tegemiseks taotluse (riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lg 7 alusel) riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon. Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lg 4 alusel julgeolekukontroll tehakse iga riigikogu liikme suhtes, kes on määratud riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmeks. Selle komisjoni liige oli 2019. aastal Laanet,» meenutas Tuul. Juurdepääsuloa andmisest keeldumise aluseid 2019. aasta julgeolekukontrollis ei tuvastatud.

«Mis puudutab Vabariigi Valitsuse liikme eluasemekulude hüvitamist, siis korra järgi peab valitsuse liige ise kinnitama, et üürileping ei ole sõlmitud korruptsioonivastases seaduses nimetatud seotud isikuga,» lisas Tuul.

Korruptsioonivastase seaduse järgi ei tohi ametiisik avalikke vahendeid temaga seotud isikutele suunata. Kui summa jääb alla 40 000 euro, siis on see väärtegu, mis on PPA uurimisalluvuses.