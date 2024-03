Hommikutundidel valitseb Tallinna liikluses tavapärane olukord – autod voorivad ja liiklus näib kulgevat sujuvalt. Pool tundi enne kella 9 pargib Toompeal mõni üksik auto.

Kümme minutit enne kella 9 stardib lossi eest EKRE esimees Martin Helme, tema sabas mõned autod, mille roolis ekrelased. Nad on liikluses äratuntavad – nende autode tagaaknal ilutseb punavalge kleeps «Stopp, automaksule!».

Kell 8.56 on protestijad oma autod parkinud ritta Toompeale suunduva sõidutee äärde. Korraks on tunne, et tekibki kaos. Ohutuled vilguvad ja autoderivi paneb liiklejad fotosid klõpsima. Taamal, Toompuiesteel, sujub liiklus tõrgeteta. Siin-seal kaigub üksik autosignaal.

Aktsiooni korraldaja Helme istub oma autos ja vaatab telefoni. Tema silmis särab rõõm. Kaosest pole juttugi, aga ninamehe näost on näha, et on tema tähetund. Hirvepargi nurgal vaatab seda kõike pealt admiral Johan Pitka, sinimustvalge sall pronksise kaela ümber.

Kell 9 – kirikukellad helisevad. Aktsioon on alanud. Mõned ekrelased on autodest välja tulnud ja loonud autorea kõrvale justkui inimrinde. Viie minuti jooksul tekib teel Toompeale väike ummik.

Helme räägib, et nad on saanud oma sõnumit levitada. «Arvan, et oleme päris ilusti saanud ja siin oma sõnumi välja öelda. Vaatan, et inimesed naeratavad ja löövad kaasa. On nõus, et automaksu vastu tuleb protestida,» ütleb Helme.