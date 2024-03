«Arvan, et oleme päris ilusti saanud siin oma sõnumi välja öelda. Vaatan, et inimesed naeratavad ja löövad kaasa. On nõus, et automaksu vastu tuleb protestida,» ütles Helme.

Ta lisas, et igal juhul tuleb kasutada kõiki võimalusi, et valitsusele näidata täielikku mittenõustumist automaksuga. «Arvan, et kõik inimesed peavad seda näitama. Võitleme selle maksu vastu iga päev,» lausus Helme.

Daniel on sunnitud oma auto keset ristmikku peatama – ta ei saa edasi ega tagasi. «Tulin last lasteaeda viima,» rääkis ta. Ema koos lapsega on otsustanud teekonna lasteaeda ette võtta jalgsi – nad lähevad juba mäest üles lasteaia poole ja pereisa sõidab neile prundist vabanedes järgi.

«Hommikul lehest lugesin aktsioonist. Üldiselt tervitan seda ettevõtmist.» Auto rooliv keerav mees imestas, et mujal linnas polnud midagi näha. «Mind see ei aja närvi, naine arvas, et rumal on midagi sellist tööpäeva hommikul teha, aga samas võib-olla sel mõju ja keegi paneb seda ka tähele,» arvas pereisa.

Jalakäijad pole aktsiooniga liitunud, ratturidki tuhisevad mäest alla, nagu poleks midagi toimumas.

Kümme minutit on täis tiksutud. «Teeme viis minutit peale,» teatas Helme soojast autost. Võta näpust! Kahe minuti pärast on tema esimene, kes paneb autole hääled sisse ja kollonn läheb liikvele.

9.12 on aktsioon läbi ja rahvas läinud laiali. Riigikogu ette vuhiseb muudkui autosid, Aleksander Nevski katedraali ees kogub noor mees annetusi.

